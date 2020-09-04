Yağlı Ciltler İçin En İyi 12 Nemlendirici Krem ve Losyon

Cildin aşırı yağlanması, birçok kadının aşina olduğu can sıkıcı bir problemdir. Kozmetik jargonda ‘sebum’ olarak adlandırılan salgının aşırı üretilmesinden kaynaklanmaktadır. Sebumun görevi, cilt yüzeyini esnek tutmak, nem kaybını azaltmak ve dış etkenlerden korumaktır. Yağlı ciltlerde sabum bezleri daha hızlı çalışır ve cilt yüzeyinde hoş görünmeyen bir parlaklığa neden olur. Aşırı yağlanmanın yol açtığı bu sorun, neyse ki yağlı ciltler için özel olarak üretilen bazı nemlendirici krem ve losyonlarla önlenebiliyor.

Yağlı ve siyah nokta oluşumuna eğilimli ciltler için doğru nemlendirici ürünleri seçmek biraz zor olabilir. Kozmetik ürünlerinin içeriğindeki bazı maddeler ve akne gibi cilt sorunları için kullanılan ürünler, yağlı ciltlerde bile zamanla cilt bariyerine zarar vererek cildi kurutabilir. Yağlı cilt tipleri için özel bileşenlere sahip nemlendirici kremler, cilt sağlığınıza katkıda bulunarak bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Yağlı Ciltler İçin En İyi Nemlendiriciler

Yağlı ciltler için özel olarak formüle edilmiş parlamayı önleyen nemlendiriciler, sıradan ürünlerden daha farklı etkilere sahiptirler. Bu cilt tipi için ideal nemlendiriciler hafiftir, çabuk emilir, sebum üretimini dengeler ve cildi matlaştırır. Cilt bakım ürünlerini seçerken, “komedojenik değildir” olarak etiketlendiğinden emin olun. Bu ibarenin anlamı, ürünün gözenekleri tıkamayan özel bir formüle sahip olduğunu belirtir.

1. Neutrogena Hydro Boost Water Jel

Cildinizi yağlı hale getirmeden yoğun nemlendirme sağlayan jel bazlı bir nemlendiricidir. Cildinizi yumuşak ve pürüzsüz tutan su jeli formülüne sahiptir. Komedojenik değildir ve cilt tarafından hızla emilir. 48 saat boyunca etkisini kaybetmeyen yağsız ve alkolsüz bir formüle sahiptir. Aynı zamanda makyaj astarı olarak da kullanılabilir.

2. Olay Regenerist Whip UV SPF 30

Olay Regenerist Whip UV SPF 30, antioksidanlar ve diğer yaşlanma karşıtı bileşenler içeren hafif bir üründür. Yapışkan değildir ve emilimi kolaydır. Cilde pürüzsüz mat bir görünüm kazandırır ve makyajın kalıcılığını artıran bir astar olarak da uygulanabilir. Kolay emilim için “Active Rush” teknolojisini kullanır ve yaşlanmayı geciktirici bileşenler bakımından zengindir.

3. St. Botanica Bulgarian Rose Otto Glow Gündüz Kremi

Son dönemlerde birçok kadının ilk tercihi olan bu gündüz kremi, Bulgar gülü esansiyel yağı, gül suyu ve kuşburnu yağı gibi doğal içeriklerle gün boyu nemlendirme sağlar. Bu bileşenler, cildi yatıştıran ve sakinleştiren antiseptik ve antienflamatuvar özelliklere sahiptir. Cildin doğal nem bariyerini ve elastikiyetini geri kazandırır. Bu hafif krem, cildi güneşin zararlarından ve zararlı serbest radikallerden koruyan antioksidanlar açısından zengindir. Cildinizin daha açık ve parlak görünmesi için lekeleri açar ve cilt tonunu eşitler. Ayrıca paraben içermez ve ciltteki koyu lekelerin azalmasına yardımcı olur.

4. CeraVe Yüz Nemlendirici Losyon

CeraVe nemlendirici losyon, cildinizi nemlendiren bir seramid ve hyaluronik asit karışımı içerir. Naziktir ve hassas cilt tipleri için uygundur. Bu losyon cildinizdeki yağı dengeler ve içeriğindeki B3 vitaminiyle cilt bariyerini daha da güçlendirir. Dermatologlar tarafından geliştirilmiştir ve komedojenik değildir.

5. Origins Zero Oil Nem Losyonu

Cildir ferahlatıcı nane özü ve gözenekleri en aza indiren salisilik asit içeren hafif, yağsız, nemlendirici bir losyondur. Parlaklığı anında azaltır. Cilt dokusunu iyileştirir ve pürüzsüz bir görünüm oluşturur. Komedojenik değildir ve akne yapmaz. Ayrıca, bazı kremlerde rahatsızlığa yol açabilen sentetik kokuyu içermez.

6. Kate Somerville Yağsız Nemlendirici

Su bazlı formüle sahip bu hafif nemlendirici, çok kısa bir sürede cildin nem ihtiyacını karşılar. Cildi sıkılaştırıcı etkisinin yanı sıra yaşlanmayı geciktirici etkisi de vardır. Fazla yağ üretimini dengeler ve ciltteki hasarı en aza indirir.

7. Cetaphil PRO Yağ Emici Nemlendirici

Yağ bezlerinin aktivitesini düzenleyen bu yüz nemlendirici, özel formülü ile ciltteki aşırı yağı azaltır. Üreticinin “mikro inci” olarak adlandırdığı teknolojisi, parlaklığı minimum seviyeye düşürerek cilde mat bir görünüm kazandırır. Hızla emilir, hafif ve kokusuzdur. Olumsuz yanları ise etkisinin kısa süreli olması ve ter veya su geçirebiliyor olmasıdır.

8. Murad Oil Control Mattifier

8 saate kadar yağsız cilt sağladığını iddia eden bu matlaştırıcı hafif ürün, paraben, sülfat ve glüten içermez. Cilde mat bir görünüm kazandırmak için cilt hidrasyon seviyelerini korurken, yağ üretimini düzenlemeye de yardımcı olur. Kullananların eleştirdiği tek nokta, ambalaj miktarına göre fiyatının yüksek tutulmasıdır.

9. COSRX Yağsız Ultra Nemlendirici Losyon

Hassas ve akne eğilimli ciltler dahil tüm cilt tipleri için uygun olan bu nemlendirici losyon, cildin gün boyu yağsız ve nemli kalmasını sağlar. Hafiftir ve yağ içermeyen doğal bir formüle sahiptir. İçeriğinde huş ağacı sapı özü ve çay ağacı yağı mevcuttur. Bu maddelere karşı alerjisi olanlar tarafından kullanılmaması tavsiye edilir.

10. Olay CC Tone Correcting Moisturizer with Sunscreen

Ciltteki fazla sebumu azaltarak istenilen etkiye ulaşılmasını sağlayan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Renk düzeltici bu nemlendirici krem, SPF 15 içerir ve az bir miktar kullanılsa dahi oldukça geniş bir alanı kapsar. Ürünü kullananların şikayetçi olduğu yönü, uzun süre geçmeyen ağır bir kokuya sahip olmasıdır.

11. La Roche-Posay Effaclar Mat Sebo – Düzenleyici Nemlendirici

Üreticinin “Sebulyse” adlı teknolojisi ile geliştirilen bu yüz nemlendirici, yağlı ciltler için istenilen mat görünüme kolayca ulaşılmasını sağlar. Sebum kontrolü sağlar ve aşırı yağlı cilt tiplerini hedefler. Gözenek boyutlarını iyileştiren ve parlaklık önleyici etkisi bulunur. Eksi yönleri ise alkol içermesi ve yapay bir kokuya sahip olmasıdır.

12. Plum Yeşil Çaylı Matlaştırıcı ve Nemlendirici

Sivilce oluşumuna meyilli yağlı cilt tipleri için özel olarak geliştirilmiştir ancak bütün cilt tiplerine uygundur. Yeşil çay özlerinden oluşan doğal formülü, ciltte hidrasyon etkisi oluşturarak sivilceleri azaltır ve temiz bir cilt yapısına ulaşılmasını sağlar. Silikon, paraben ve fitalat gibi bileşenler içermez. Ayrıca komedojenik değildir.