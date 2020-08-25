En İyi Tuzsuz (Sülfatsız) Şampuan ve Saç Kremleri

Piyasadaki şampuan ve saç kremlerinin içeriğinde kullanılan tuzlar (sülfatlar), saçlar yıkanırken ortaya çıkan köpüğü oluşturmakla sorumludur. Ayrıca kafa derisinin daha temiz kalabilmesi için fazla yağı ve kiri temizlemeye yardımcı olur. Ancak bazı cilt tiplerinde saç ve saç derisinde can sıkıcı hasarlara yol açabilmektedir.

Sülfat saçı temizlemekte etkilidir fakat hassas cilt tiplerinde saçınızı kuru hissettirebilir ve kafa derisinde tahrişe neden olabilir. Sülfat içermeyen tuzsuz saç kremi ve şampuanlar, yumuşak etkileri sayesinde saça zarar vermeden temizlemenin yanı sıra saçlarınıza mükemmel bir görünüm kazandırabilir.

Tuzsuz Şampuanlar Hangi Saç Tiplerinde Kullanılmalıdır ve Avantajları Nelerdir?

İyi bir sülfat içermeyen şampuan, saçlarınızı kurutmadan ve çok ince göstermeden temizler, hacimli gösterir. Uzman saç stilistleri, bu ürünlerin boyalı saçlarda ve normalden daha fazla kuru olan saçlarda harika etkiler bıraktığını belirtmektedir. Üstelik aşındırıcı değildirler ve saçlarınızı yıkarken daha fazla çaba sarf etmenizi gerektirmez.

Ağır sülfat içeren şampuanlar, boyalı saçlarda renk solması ve saçlarda elektriklenme gibi sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca uzmanlar, kepek ve diğer saç derisi problemleriyle karşılaşan kişilerin, bu sorunlar ortadan kalkana kadar normal şampuan kullanmalarını tavsiye etmektedir. Sülfatsız şampuanlar, söz konusu durum düzeldikten sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Ayrıca bakınız: Saç uzatan şampuan önerileri

Tuzsuz şampuan kullanımı hakkında önemli bir ipucu: İlk olarak saçlar ıslatılır ve avuç içine az miktarda şampuan uygulanır. Daha sonra köpük oluşturmak için eller ovalanır. Ardından doğrudan saç diplerine masaj yaparak uygulanır. Köpüğün yeterli olmadığını düşünüyorsanız, biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Tuzsuz Şampuanla Yıkanan Saçlar Temiz Olur mu?

Bir şampuanın aşırı köpürmesi, saçları daha iyi temizliyor olduğunu göstermez. Tuzsuz şampuanlar, içeriğinde kullanılan alternatif ürünler nedeniyle fazla köpürmez. Ancak bu, saçı temizleme performansını olumsuz yönde etkilemez. Günlük kullanım için uygundur ve sanılanın aksine etkili bir temizlik sağlar.

Saça Zarar Vermeyen En İyi Tuzsuz Şampuanlar ve Saç Kremleri

1. Kérastase Discipline Fluidealiste Şampuan ve Saç Kremi İkilisi

Kérastase markasının sülfat içermeyen bu seti, saçta hafif, pürüzsüz ve yumuşak bir etki bırakmaktadır. Ürünü deneyenler, şampuanın saç üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra hoş kokusu ve kremsi yapısına da olumlu not vermektedir. Bazı kullanıcılar, birkaç gün gibi kısa süreli bir uygulamanın ardından etkilerinin hissedildiğini söylemektedir.

2. Pureology Hydrate Şampuan ve Saç Kremi

Boyalı saçlar için özel olarak üretilmiştir. Üretici, bu saç bakım ikilisinin saç renginin daha kalıcı olmasına yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Kullananların yaklaşık %80’lik bir kısmı, boyalı saçlarda rengin daha canlı görünmesini sağladığını söylemektedir. Ayrıca şampuanın köpüğü deneyenler tarafından yeterli bulunmuş, saç kreminin ise dalgalanmaları azalttığı ve pürüzsüzlüğü arttırdığı belirtilmiştir.

3. Redken Frizz Dismiss Şampuan ve Saç Kremi

Redken’in elektriklenme nedeniyle kabaran saçlar için özel olarak ürettiği bu saç bakım seti, eşsiz formülü sayesinde saça parlaklık ve hacim kazandırmaktadır. Bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen laboratuvar testinde tam not almıştır. Deneyenlerin çoğunluğu her iki üründen de memnun kaldıklarını, elektriklenmeyi ortadan kaldırdığını ve sadece küçük bir miktarla bile yeterli köpük elde edildiğini belirtmektedir.

4. Living Proof Restore Şampuan ve Saç Kremi

En etkili temizlik için zararsız özel bir formülle üretilmiştir. Saçı dipten uca derinlemesine besler ve kuruluğu tersine çevirerek daha sağlıklı görünmesini sağlar. Ürünü test edenler, saç derilerinde sıradan şampuanların meydana getirdiği kuruluktan eser kalmadığını söylemektedir. Hafif köpüğüne rağmen iyi bir temizlik sağlaması ve saçlara ipeksi bir parlaklık kazandırmasından dolayı, saç stilistlerinden tam not almayı başarmıştır.

5. Shea Moisture Manuka Ballı & Yoğurtlu Şampuan ve Saç Kremi

Kırılmaya meyilli ve aşırı kuru saçlar için tasarlanmıştır. İçeriğindeki manuka balı, yoğurt ve shea yağı, saç tellerini eski sağlığına kavuşmasında etkilidir. Ürünü kullananların büyük çoğunluğu benzersiz bir deneyim yaşadıklarını, saçlarında yumuşak, parlak ve sağlıklı etkiler bıraktığını söylemektedir.

6. Ouai Şampuan ve Saç Kremi Seti

Ouai markasının bu seti, yağlı saç tipleri için özel formüle sahiptir. Besleyici yağ özleriyle güçlendirilen içeriği, tüm saç tiplerinde saçı nemlendirir ve kıvrılmaya eğilimli saç tellerinin üstesinden gelir. Fazla yağı saçtan uzak tuttuğu ve renkli saçlarda solmaya neden olmadığı için kullanıcıların %65’lik bir kısmından olumlu puan almıştır.

7. Authentic Beauty Concept Temizleyici ve Saç Kremi

Formülünde bulunan ceviz ve akçaağaç özü bileşenleri, birkaç kullanımdan sonra saçın daha kolay yönetilebilir, güçlü ve parlak olmasını sağlar. Bu tuzsuz şampuan ve saç kremi ikilisini deneyenler, saçlarının temiz, kıvrımsız ve parlak olduğu konusunda hemfikir oldu. Ancak saç stilistlerinden beş üzerinden üç puan alabilmiştir. Bunun nedeni, listedeki diğer ürünler kadar kadar saça yumuşaklık kazandıramamasıdır.

8. OGX Hydrate & De-frizz / Kukui Yağlı Şampuan ve Saç Kremi

Hassas formüllü bu şampuan ve saç kremi seti, nemi saça hapsederek kabarma ve elektriklenmeyi önlemeye yardımcı olur. Saça yumuşaklık kazandırarak kıvrımsız bir görünüm sağlar. Şampuanın rengi, kıvamı ve hoş kokusu, kullanıcıların büyük bir bölümünden olumlu puan almıştır. Aynı zamanda saçlara ipeksi bir parlaklık ve yumuşaklık kazandırdığı söylenmektedir.

9. Balance Me Protect Parlatıcı Şampuan ve Saç Kremi

Kuru ve hassas saç derilileri için tavsiye edilen bu ikili, aloe vera ve papatya özlü formülle kombine edilmiştir. Saçı derinlemesine nemlendirmeyi ve güçlendirmeyi hedefler. Saç kurulandıktan sonra kafa derisinde en ufak bir kalıntı bile bırakmaz. Köpüğü yeterli olsa da, etkili bir temizlik için duşta iki defa kullanılması tavsiye edilir. Kullanıcılar, sülfat içermeyen bu şampuan ve saç kreminin saça yeterli yumuşaklık kazandırmadığını söylemektedir.

10. Moroccanoil Pürüzsüzleştirici Şampuan ve Saç Kremi

Saçları yumuşatmak için mükemmel bir etkiye sahiptir. Kıvırcık saçlar için formüle edilmiş bu tuzsuz şampuan ve saç kremi, saçın daha kolay şekillenmesine katkı sağlayan argan yağı içermektedir. Az bir miktarla bile kremsi ve zengin köpük elde edilir. Bu saç bakım ikilisini deneyenler, şampuanın saçı yumuşattığını ve kolay durulandığını ancak saç kreminin yeterli etkiye sahip olmadığını belirtiyor.