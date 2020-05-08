Saç Uzatan En İyi Şampuan Önerileri

Saçların hızlı uzaması, hem kadın hem de erkekler için oldukça uzun ve sabır gerektiren bir süreçtir. Özellikle kadınların büyük bir kısmını etkileyen bu süreç, bu amaçla üretilen şampuanların kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve saç bakımında yapılabilecek bazı değişiklerle desteklenerek hızlandırılabiliyor.

Saçı hızlı uzatma konusunda geçmeden önce, saç uzama döngüsünü yavaşlatan nedenleri bilmek önemlidir. Diyet, yanlış beslenme, stres, hormon değişimleri, hastalıklar, ilaçlar ve yaş gibi etkenler, saç uzama döngüsünü bozarak saç tellerinde kırılma ve incelmeye neden olabilmektedir. Uzmanlar, kadınların hamilelik, menopoz ve aşırı kilo kaybı yaşadığı dönemlerde saç büyüme hızının azaldığını belirtmektedir.

Şampuanlar veya bakım ürünleri, hızlı saç uzatmak için tek başına yeterli değildir. Bazı saç boyalarında bulunan kimyasal maddeler, saça aşırı ısı veren şekillendirme aletleri, yanlış fırça kullanımı ve saçı çok sık yıkamak gibi yapılan hatalar bu süreci olumsuz etkilemektedir. Saçın daha hızlı uzaması için yukarıda sıraladığımız hususlara dikkat edilmesi önemlidir.

Saçı Hızlı Uzatan Şampuan Var mı?

Bazı özel formüllü şampuanlar, saç derisini besleyerek saç tellerinin uzamasını engelleyen nedenleri ortadan kaldırır ve saçın daha hızlı büyümesine yardımcı olur. Bu saç bakım ürünleri, hızlı saç uzatma etkisinin yanı sıra saç tellerini güçlendirerek kırılmaları da azaltmaktadır.

Bu süreçte protein, demir ve A vitamini içeren besinlerin tüketimine ağırlık vererek, şampuanın saç derisine sağlayacağı etkiyi artırabilirsiniz. Diyet listenize eklemeniz gereken besinler ise şunlardır:

Balık

Fındık

Avokado

Yeşil yapraklı sebzeler

Süt

Yumurta

Yoğurt

Mercimek

Saç Uzatan Etkili Şampuanlar Listesi:

Ünlü saç stilistleri ve dermatologlar tarafından tavsiyede edilen, sahip oldukları özel doğal formüller sayesinde saçı sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzatan şampuan ve saç bakım ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Listede bulunan şampuanlar, saç telleri ve saç derisinin ihtiyacı olan keratin, doğal yağlar ve vitaminler bakımından zengindir.

1 – Kérastase – Resistance Bain Extentioniste Uzatıcı Etkili Şampuan

Kérastase şampuan, saç derisinde bulunan foliküllere nüfuz eden amino asit olan kreatin ve taurin içermektedir. Bu bileşenler, saç tellerinin ihtiyacı olan nemi sağlayarak saçın hızlı ve güçlü bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

2 – Briogeo – Don’t Despair, Repair! Süper Nemlendirici Şampuan

Güçlü saçların temelinde yatan nem bakımından zengin olan bu şampuan, özel yosun özlü formülü sayesinde kadınların sık karşılaştığı saç problemlerini kısa sürede ortadan kaldırır. Zararlı bir madde içermez ve formülünün yüzde 95’lik kısmı doğal ürünlerden oluşur. Özel içeriği, saçın elastikiyetini destekler ve daha hızlı uzamasını sağlar.

3 – Garnier – Fructis Active Grow Saç Güçlendirici Şampuan

Garnier markasının saç uzatıcı etkiye sahip en uygun fiyatlı ürünlerinden biridir. İçeriğinde seramid ve meyve özleri bulunur. Formülü, saç tellerini kökten uca besleyerek güçlendirir. Hoş bir kokuya sahip olmasının yanı sıra saç düzleştirici ve saç maşalarının yüksek ısı nedeniyle saçta bıraktığı hasarı onarıcı etkisi bulunur.

4 – L’Oreal Paris – Elvive Extraordinary Clay Dengeleyici Şampuan

Ünlü saç stilistlerinin favori ürünlerindendir. İçeriğindeki kil özleri, saç derisindeki yağ dengesini düzenleyerek saçı kökten uca arındırır ve nemlendirir. Düzenli kullanımla, saç tellerinin sağlıklı ve hızlı uzamasına yardımcı olur.

5 – Art Naturals – Argan Yağlı Şampuan

Art Naturals’ın doğal ürünü, saç uzatıcı etkisinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Tamamen doğal içeriğe sahip olan bu şampuan, zayıf düşen saç tellerini besleyerek güçlendirir. Formülündeki argan yağı, saç dökülmelerini gözle görülür derecede azaltmaktadır.

6 – Kérastase – Bain Prévention Şampuan

Saç derisinde zamanla oluşan ve saçın uzamasını yavaşlatan problemleri kısa sürede ortadan kaldırır. Özel içeriği, foliküllerde meydana gelen tıkanmaları temizleyerek saçları daha hacimli bir görünüme kavuşturur. Ürünü kullananlar, dört haftalık bir kullanımla etkili sonuçlar aldıklarını belirtmektedir.

7 – Reverie – Cake Saç Derisi Onarıcı Tonik

Reverie Cake tonik, saç köklerindeki hücrelerin ilerleyen yaşla birlikte etkisini kaybetmesini önler. Saç kökündeki hücrelerin yaniden harekete geçmesi sağlar. Tamamen doğal bir üründür ve saç uzatıcı etkisi bulunur. Kuru saç derisine damlatıldıktan sonra, parmak uçlarıyla saç derisine masaj yaparak uygulanır. Günlük olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Etkili bir sonuç almak için en az üç ay süreyle kullanılmalıdır.

8 – NatureLab – Perfect Smooth Şampuan

Güçlü saçların temelinde sağlıklı bir saç derisi bulunur. NatureLab markasının Perfect Smooth isimli ürünü, saç derisindeki saçın uzamasını engelleyen sorunları ortadan kaldırır. İçeriğinde argan yağı özü bulunur. Saç hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak, saç tellerinin daha güçlü ve hızlı çıkmasını sağlar.