Yağlı Saçlar İçin 10 Şampuan Önerisi

Kısa sürede yağlanarak sanki günlerdir yıkanmamış bir hale bürünen saçlar, özel bakım gerektiren saç türlerindendir. Birçok kişinin karşılaştığı bu saç sorunu, gece yıkanan saçların hemen ertesi gün ağırlaşmış, kirli ve bakımsız gibi görünmesine neden olmaktadır. Uzmanlar, çabuk yağlanan saçlar için özel formüle sahip çeşitli şampuanlar geliştirdi…

Yağlı Saç Tipleri İçin En İyi Şampuanlar

Kadın veya erkek fark etmeksizin bazı saç derisi tiplerinde, aşırı sebum üretimi nedeniyle saçlardaki yağlanma hızlanır. Çeşitli şampuanların içeriğindeki özel bitkisel formüller, sebum üretimini dengeli hale getirir ve yağlanmayı önemli oranda yavaşlatır. Aşağıda listelediğimiz bu ürünleri önerilen şekilde kullanarak pırıl pırıl ve kolayca şekil alan saçlara sahip olabilirsiniz.

1 – BABÉ Laboratorios – Yağlı Saçlara Özel Şampuan

İspanya merkezli şirket tarafından yağlı saçlar için özel olarak üretilen şampuan, özenle hazırlanan formülü sayesinde saç derisindeki yağ salgısını normal seviyeye getiriyor. Hafta üç gün kullanıldığı zaman etkisini kısada sürede göstermeye başlar. Ürünü kullanan birçok kadın, saçlarının hayallerindeki gibi ışıltılı ve daha sağlıklı bir hal aldığını belirtiyor.

2 – Vichy Dercos – Oil Control Treatment Shampoo

Saçlarını sık yıkamaktan yana olanlar için uygun olan Oil Control Treatment Shampoo, saç derisinde meydana gelen yağlanmayı geciktirerek saçların hafif ve kolay şekillenen bir hale gelmesine katkı sağlar. Silikon ve paraben gibi maddeler içermeyen ürün, sebum yayılımını düzenleyerek saç derisini temizler ve hızlı yağlanmasının önüne geçer.

3 – Milk Shake – Normalizing Blend Shampoo

Bitkisel bileşenlerden elde edilen özel formülü, sadece yağ sorununu çözmekle kalmayarak kepek, şekillendirici kalıntıları ve saça nüfuz eden diğer bütün maddeleri saça zarar vermeden temizler. Duş sırasında ıslak saça uygulanır ve parmak uçlarıyla saç derisine masaj yaparak köpürtülür. Beş dakika bekledikten sonra durulama işlemine geçilir.

4 – Beaver Cherry – Blossom Şampuan

Kiraz çiçeği özü kullanılarak üretilen Blossom Şampuan, yağlı saç tipleri için kurtarıcı ürünlerdendir. Saçta oluşan aşırı yağlanmayı düzene sokarak yıpranmış saç köklerini yeniden harekete geçirir. Özel formülü ve hoş bir kokusu bulunan ürün, saçın nem ihtiyacını karşılar ve ferahlatır.

5 – Loreal – Proffesionel Serie Expert Pure Resource

Saç bakım ürünleri konusunda kendini kanıtlamış şirketlerden L’Oréal, saç derisindeki fazla yağ sorununu engelleyen özel yeni şampuanı satışa sundu. Saç derisinin ideal yağ dengesini sağlayan şampuan, aynı zamanda sudaki kireç nedeniyle saçta hasar oluşmasının da önüne geçiyor.

6 – Bioderminy – Herbium Yağlı ve Dökülen Saçlara Özel Şampuan

Saçın ihtiyacı olan E – A vitaminleri ve kalsiyum içeren özel formülü sayesinde saçı kökten uca kadar besler. Özel bal bileşeni sayesinde saç derisindeki sabum salgısının düzenlenmesine katkıda bulunur. Erken yağlanma ve dökülme karşıtı şampuan, saçların daha hacimli, canlı ve parlak görünmesi sağlar.

7 – Petal Fresh Pure – Hair ResQ Oil Control Shampoo

Çay ağacı ve lavanta gibi saça faydaları bitkilerden elde edilen şampuan, derideki yağlanmayı ortadan kaldırır ve saça mükemmel bir görünüm kazandırır. İçeriğindeki Biotin-B kompleksi, kullanım sırasında saç tellerine işleyerek ince saç tellerini güçlendirerek kırılmaların önüne geçer.

8 – Bionike – Defence Hair Anti dandruff Intensive Action Ds Shampoo

Sık karşılaşılan saç derisi problemlerinden aşırı yağlanma ve kepek sorunları için özel olarak üretilmiştir. Kendine has ve alerjiye neden olmayan hoş bir kokusu bulunur. İçerisinde bulunan özel bileşenler sayesinde, kısa sürede sabum salgısını normale döndürür.

9 – Tresan – Yağlı Saçlar İçin Isırgan Otlu Güçlendirici Bakım Şampuanı

Ürünün içeriğindeki ısırgan otu, birçok saç sorununun çözülmesinde önemli katkıda bulunur. Hassas cilt tipleriyle dosttur ve yağlı saçlar için tavsiye edilir. Saç hücrelerini besleyerek hacim ve canlılık kazanmasına yardım eder. Günlük kullanım için bir sakıncası bulunmamaktadır.

10 – Farmona – Seboravit Yağlı Saçlar İçin Şampuan

Yağlı ve zayıf saçlar için özel olarak üretilmiştir. Düzeli kullanımla saç derisini tazeleyen ve sebum üretimini dengeleyen turp özlü bir formüle sahiptir. A, B, C ve P vitaminleriyle etkisi güçlendirilen şampuan, nemli saçlara az miktarda ve masaj yaparak uygulandıktan sonra bol suyla durulanmalıdır.