Boyadan Yıpranan Saçlara Bakım Maskesi Tarifleri

Renkli saçlardan vazgeçmeyen biriyseniz, saçların boyanmasıyla birlikte gelen güzelliğin bazı dezavantajları da beraberinde getirdiğini bilirsiniz. Kimyasal maddeler içeren saç boyaları zamanla saç tellerini cansızlaştırır, kurutur ve yıpratır. İyi haber şu ki, evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz doğal maskeler saçlarınızdaki bu kötü gidişatı tersine çevirebilir.

Boyalı saçları eski sağlığına kavuşturmak için satılan bakım ürünleri hem pahalıdır hem de çoğu zaman işe yaramaz. Hangi sebeple yıpranmış olursa olsun, saçlarınıza ipeksi bir dokunuş hissi kazandıracak onarıcı 5 doğal maske tarifini sıraladık. Elinizde olan malzeme çeşitliliğine ve ihtiyacınıza göre içlerinden birini seçebilirsiniz…

Yumurta + Bal Saç Maskesi

Yıpranmış saçların bakımı söz konusu olduğunda, yüksek protein içeren yumurtalar ve nemlendirici özelliği bulunan bal harikalar yaratır. Bakınız: Yumurtanın saça faydaları Saç boyası, saçlarınızı kurutup cansız bir hale getirdiyse yumurta akındaki protein saçlarınıza güç kazandıracak, sarısı da içinde bulundurduğu yağ sayesinde saçları canlandıracaktır. Diğer yandan bal ise saçlarınıza nem kazandırarak ipeksi bir dokunuş hissi verecektir.

Saçlarınızın uzunluğu ve sıklığına göre 1 veya 2 yumurtayı kasede çırpın.

Çırptığınız yumurtaya 1 – 2 kaşık süzme bal ilave edin ve tamamen karışana kadar çırpın.

Karışımı saçlarınıza sürüp 30 dakika bekleyin ve her zaman yıkadığınız gibi yıkayın.

Muz + Süt Saç Maskesi

Muz ve süt sağlığınız için olduğu kadar saçlarınız içinde faydalıdır. Muz saçı nemlendirir ve hatta kepeklenmeyi kontrol altına alabilir. Bunun nedeni muzların doğal yağlar, potasyum ve A, B, C, E vitaminleriyle dolu olmasıdır. Sütte de doğal yağlar bulunur ve ayrıca kalsiyum zenginidir. Bu ikilinin birleşiminden meydana gelen maske, saçlarınızı besler, parlaklık ve canlılık sağlar.

Bir kase içinde 1 adet olgunlaşmış muzu ezerek püre haline getirin.

1 çorba kaşığı tam yağlı sütü muza ekleyin ve karıştırın.

Saç derinize ve saçınızın tamamına uygulayın.

20 – 30 dakika sonra saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın.

Zeytinyağı + Bal Saç Maskesi

Zeytinyağı, Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir ve saçlar için son derece faydalıdır. Öte yandan bal çeşitli amino asitler ve enzimler içerdiğinden saçları onarır, nem kazandırır ve parıltılı bir hale getirir. Kuru saç ve saç derisi sorunu çekiyorsanız veya kaşıntı probleminiz varsa zeytinyağı ve bal kombinasyonu sizin için harika bir seçim olacaktır.

1 çorba kaşığı zeytinyağını kaseye alın.

1 çay kaşığı süzme bak ekleyin ve iyice karıştırın.

Kafa derinize ve saçlarınıza masaj yaparak uygulayın.

30 – 40 dakika bekletip her zamanki gibi yıkayın.

Avokado + Badem Yağı Saç Maskesi

Avokado saçlarınızı daha yumuşak ve ipeksi bir hale getirerek hacim kazandıracak sağlıklı yağlar ve vitaminlerle doludur. Badem yağı da A ve E vitaminleri içerir ve saç bakımında süper etkileri olan doğal bir yağlar barındırır. Avokado ve badem yağı ikilisinden oluşan maske, harika bir ev yapımı saç onarım maskesidir.

1 adet avokadoyu soyun ve bir kasenin içinde ezerek püre haline getirin.

İçine bir çorba kaşığı badem yağı ekleyin ve iyice karıştırın.

Karışımı tüm saç tellerinize uyguladığınızdan emin olun.

Başınızı bir poşet bone ile kapatıp 30 dakika bekleyin ve ardından her zamanki gibi yıkayıp durulayın.

Muz + Bal Saç Maskesi

Muz incelen saçları onarıp yeniden restore etme özelliğine sahiptir. Ayrıca saçları daha esnek ve parlak bir hale getirir. Daha önce de belirttiğimiz gibi balın saçlarda nem kazandırıcı ve parıltı sağlayıcı özelliği vardır. Ballı muz maskesi saçlarınızı nemli tutar ve boyadan önceki sağlıklı görünümüne kavuşmasını sağlar.

1 adet olgunlaşmış muzu kase içinde ezerek püre haline getirin.

1 çorba kaşığı süzme balı muza ekleyip karıştırın.

Ballı muzu saç tellerinize sürerek 20 – 30 dakika bekletin ve ardından her zamanki gibi yıkayıp durulayın.

Yukarıdaki maskeleri boyadan dolayı yıpranmış saçlarınıza rahatlıkla uygulayıp olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Bu tariflerden herhangi birini haftada 1 ya da 2 kez uygulamanız, saçlarınızdaki kuruluk ve cansızlık gibi yıpranma belirtilerini gidererek canlılık ve hacim kazandıracaktır.