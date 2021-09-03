Saç Ekimi Kimler İçin Uygundur ve Sonuçları Ne Zaman Belli Olur?

Dolgun saçlar her zaman bir güzellik ideali ve gençliğin sembolü olarak kabul edilmiştir. Ancak stres, yaşlanma süreci, hastalık veya kazalar nedeniyle özellikle erkeklerde geri dönüşü olmayan saç dökülmeleri sıklıkla görülür. Günümüzde gelişen yeni yöntemler sayesinde, vücudun diğer bölgelerinden alınan kıl kökleriyle kafa derisindeki seyrek alanlar yeniden doldurulabilir.

Tıpta saç ekimi, kişinin kendi kıl köklerinin vücudun diğer bölgelere nakledilmesidir. Bunun yapılması için hastanın bireysel durumuna bağlı olarak değişen çeşitli seçenekler bulunmaktadır. FUE, FUT ve DHI yöntemlerinin yanı sıra, yeni robot destekli yöntemler de bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ekilecek saç kökleri genellikle başın arka kısmından veya enseden alınır. Ancak bazı durumlarda kollardan, bacaklardan, sırttan veya göğüsten de alınabilir.

Saç ekimi bir yandan yüksek alın veya saç çizgisinin gerilemesi gibi kozmetik sorunları telafi etmek için iyi bir seçenekken, diğer yandan da bir hastalık veya kaza sonucu saçlarda, sakallarda ve hatta kaşlarda oluşan kel noktalar için kullanılabilir.

Saç Ekimi ile Saç Pigmentasyonu Arasındaki Fark Nedir?

Saç ekimi ve saç pigmentasyonu, saçı kalınlaştırmayı amaçlayan farklı tekniklerdir. İlk seçenek bunu gerçekten yaparken, ikinci seçeneğin sonuçları tamamen optiktir. Mikro saç pigmentasyonu adı verilen uygulama, sıklıkla saç ekimine ek olarak kullanılmaktadır. Saç derisine renk pigmentleri enjekte edilerek, saçın tekrar daha dolgun görünmesini sağlanır.

Alternatif olarak, örneğin hastanın saç derisinde çok az donör saç veya yara izi varsa kullanılabilir. Pigmentasyon cerrahi olmayan bir işlemdir ve bu nedenle saçlı deride herhangi bir kesi gerektirmez. Bir diğer avantajı da sonucun hemen görülebilmesidir.

Saç Ekimi Kimler İçin Uygundur?

Saç dökülmesinden etkilenen çoğu insan, bu durumdan psikolojik olarak muzdariptir. Şapka ve yapay saç (peruk) gibi yöntemlerle kel noktalarını gizlemeye çalışırlar. Bazı insanlar da çoğu durumda hiçbir etkisi olmayan saç restorasyon ürünlerine servet yatırırlar. Saç ekimi çoğu zaman bu sorunu çözebilir ancak herkes için uygun değildir.

Saç ekimi yaptırabilmek için yeterli miktarda sağlıklı donör saçın olması önemlidir. Görsel olarak iyi bir sonuca ulaşılmak isteniyorsa, aynı zamanda alınacak doku ile eksik saç dokusu benzer olmalıdır. Neredeyse tamamen kel olan kişilerde ekilecek saç kökü çok az olduğu için cerrahi müdahale çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bazı klinikler, sadece 30 ile 35 yaş arasındaki kişileri tedavi etmektedir.

Tüm bunlarla birlikte, saç ekiminin yapılacağı gün deride iltihap ve taze yaralar da bulunmamalıdır. Kemoterapi veya radyasyon tedavisi sonrası saç ekimi yaptırmak isteyenlerde, kanser tedavisi tamamlanmış olmalıdır. Hormon kaynaklı saç dökülmesi türlerinde doktorlar öncelikle bunu ilaçla gidermeye çalışırlar. Ekimin bir parçası olarak, ekilen saçlar bu durumda belirli koşullar altında tekrar dökülebilir.

Saç Ekimi İçin Hangi Hazırlıklar Gerekir?

Saç ekimi öncesi doktor ve hasta arasında detaylı bir görüşme yapılır. Doktor, prosedürün olasılıklarını, risklerini ve olası yaklaşımları hastaya tam olarak açıklayacaktır. Ayrıca saç ekimi yaptıracak kişinin daha önceki hastalıkları hakkında bazı sorular yöneltilir. Örneğin kan pıhtılaşmasında bozulma olan veya aşırı yara izi olan bireyler, saç ekimi yaptırmak için uygun koşullara sahip değillerdir.

Bu iletişimsel alışverişin ardından, bazı araştırmaların daha yapılması gerekir. Doktor, saç yoğunluğunun ve kütlesinin mevcut durumunu tanımlamak için belirli anahtar rakamlar kullanır. Saçın yapısı ve rengi de önemli göstergelerdir. Ardından kafa derisi yakından incelenir ve kıl köklerinin alıp geri ekilebileceği yerin kesin bir planı oluşturulur.

Doktor, hastanın saç ekimi sonrası nasıl bir görüntü oluşacağını daha iyi hayal edebilmesi için bölgeye istenilen saç çizgisini çizebilir. Ayrıca ekim yapılacak bölgenin fotoğrafı çekilerek, operasyon sonrası öncesi-sonrası karşılaştırması yapılabilir. Son olarak, saç ekiminden hemen önce tedavi bölgesi tıraş edilir ve saç ekimi için hazırlanır.

Not: Saç ekiminden önce kaçınılması gereken bazı şeyler vardır. Aspirin gibi kan inceltici ilaçların kullanımı doktora danışılarak geçici olarak bırakılmalı, alkol ve nikotin alınmamalıdır. Ayrıca zengin bir kahvaltı ve yeterli sıvı alımı ile kan dolaşımı yaklaşan eforlara hazırlanabilir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi genellikle ayakta tedavi bazında yapılır. Bu, klinikte yatarak kalmanın gerekli olmadığı ve işlemden hemen sonra hastanın eve gidebileceği anlamına gelir. Bunun nedenlerinden biri genellikle genel anestezi kullanılmaması, sadece lokal anestezi yapılmasıdır. Ek olarak, saç derisindeki kanamayı azaltmak için özel yöntemler uygulanabilir.

Bu uygulamalar sayesinde, hasta saç ekimi boyunca uyanık kalır (bu işlem iki ila sekiz saat arasında sürdüğü için oldukça yorucu olabilir). Bununla birlikte, bazı klinikler mola vermeyi veya nakli birkaç seansa bölmeyi teklif eder. Saç ekiminin birkaç seansa bölünmesi, özellikle tedavi alanı çok genişse faydalı olabilir. Cerrahi ekip, randevu başına 4.000’e kadar greft nakli yapabilir.

En sık kullanılan iki prosedür FUE ve FUT teknolojisi olarak adlandırılır. Süreci kabaca şu şekilde hayal edebilirsiniz: Doktor, başın arkasından veya bazen vücudun diğer bölgelerinden saç köklerini alır. Asistan ekip daha sonra bu kökleri hazırlar, özel bir besin solüsyonuna yerleştirir ve yenilenen yerleştirme için hazırlar. Doktor, cildin kel kısımlarında düzensiz aralıklarla küçük kesikler uygular (sonucun daha sonra doğal görünmesinin tek yolu budur). Cımbız yardımıyla hazırlanan saç kökleri bu ince yaralara ekilir.

İşlemden sonra doktor ile son bir görüşme yapılır. Saç ekimi sonrası yapılacak bakım ve kesinlikle uyulması gerekenler hakkında kişiye önemli bilgiler verilir. Kafa derisindeki küçük kesiklerde oluşan kan kabukları çok çabuk kurur ve birkaç gün sonra kendiliğinden düşer. Kıl köklerinin deriye doğru büyümesi ve kalıcı olarak yeni kıllar oluşturmaya başlaması biraz zaman alabilir.

Saç Ekiminin Sonuçları Ne Zaman Görülür?

Saç ekimi uygulamasının hemen sonrasında bir sonuç beklemek yanlıştır. Nakil sırasında kısa süreli besin eksikliği nedeniyle, işlemden sonra nakledilen foliküler üniteler ciddi şekilde zayıflar. Bu nedenle, zaten içeride bulunan kıllar başlangıçta tekrar dökülür. Bu tamamen normaldir ve endişelenecek bir şey yoktur.

Foliküllerin yaklaşık yüzde 80 ila 95’inin ciltte katılaşması ve yeni saçlar oluşturması yaklaşık üç ay sürer. Bunun ne kadar süreceği hastadan hastaya değişir. Nihai sonucun görünür olması 12 ayı bulabilir. Kural olarak, saç ekimi kalıcıdır. Foliküller ömürlerinin sonuna kadar yerinde kalır ve saçlar uzamaya devam eder. Ekimden yaklaşık dört ila altı hafta sonra, saçlar her zamanki gibi yıkanabilir, kestirilebilir ve boyatılabilir.