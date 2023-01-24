Son Kullanma Tarihi Geçmiş Silikon Kullanılır mı?

Hızlı sonuç vermesi, uygulamasının kolaylığı ve ucuz bir malzeme olması nedeniyle silikonlar oldukça popüler hale geldi. Yalıtım, sızdırmazlık veya dolgu malzemesi olarak silikon çekmek kolaydır. Peki ama silikonun son kullanma tarihi geçmişse ne yapmalısınız?

Silikon, öncelikle yalıtım ve sızdırmazlık olmak üzere geniş yelpazede pek çok amaç için kullanılabilen bir polimerdir. Silikon sayesinde evinizdeki küvet, lavabo ve tuvalet gibi sıhhi tesisat armatürlerini sızdırmaz hale getirebilirsiniz veya cam kenarlarına çekerek yalıtım özelliğinden faydalanabilirsiniz. Ancak, işinizi bitirdikten sonra elinizde biraz silikon kalma ihtimali yüksek. Yeniden ihtiyacınız olana dek silikonunuz bozulmadan bekleyebilir mi?

Silikonun Son Kullanma Tarihi Olur mu?

Evet, olur. Silikonlar, inorganik sentetik polimerlerdir ve diğer pek çok şeyde olduğu gibi tavsiye edilen bir kullanım süresi vardır. Çoğu silikon imalatçısı, ürünlerinin üzerine 1 yıl (12 ay) içinde kullanılması gerektiğini belirten bir son kullanım tarihi yazar.

Son kullanma tarihinin geçmiş olması, silikonun kesinlikle bozulacağı anlamına gelmese de tüp içinde sertleşme veya sıkılan yüzeyde donmama gibi çeşitli risklerinin olduğunu bilmek önemlidir. Bu nedenle, tadilat işleri için kolları sıvamadan önce tarihi geçmemiş bir silikonla işe koyulmak en iyisidir.

Bozulan Silikon Nasıl Anlaşılır?

Silikonların tavsiye edilen kullanım tarihi 1 yıldır. Bu süreden hemen sonra silikonunuzu çöpe atmanız gerekmese de her geçen gün biraz daha kalite kaybına uğradığını veya bozulmaya başladığını bilmelisiniz. Bozulan silikonların tipik belirtileri aşağıdaki gibidir:

Tüp içinde donma: Tarihi geçen silikonlar kendi tüpü içinde donmuş veya kurumuş olabilir. Bu haldeki silikonu tabancayla sıkamaz/kullanamazsınız.

Sıkılan yüzeyde kurumama: Bozulan silikonların bir diğer handikapı tüm içinde iyi durumda olmasına rağmen yüzeye sıkıldığında kurumamasıdır.

Her iki olası durumda da silikon geri döndürülemez veya kullanılır hale getirilemez. Bu nedenle, tüp içinde donan veya yüzeylere sıkıldığında kurumayan silikonlar çöpe atılmalıdır.

Tarihi Geçen Silikonu Kullanmalı mıyım?

Silikonun son kullanma tarihinin geçmiş olması her zaman çöpe atmanız gerektiği anlamına gelmez. Halen işe yarar durumda olup olmadığını anlamak için basit bir test yapmak iyi bir fikirdir.

Kullanılan yüzeyde silikonun donmaması veya kurumaması, size ikinci bir iş çıkaracak sinir bozucu bir durumdur. Bu nedenle, tarihi geçen silikonun nasıl tepki verdiğini görmek için hurda cam veya plastik gibi bir şeyin üzerine az miktarda sıkın. 24 saat sonra kurumuşsa, silikonunuzu tadilat işlerinizde kullanabilirsiniz. Ancak, halen yumuşak durumdaysa çöpe fırlatın gitsin.

Silikonunuzu daha önce kullandıysanız öncelikle plastikten yapılan sivri ekipmanı kontrol edin. Donmuş bir silikon kalıntısı bu aparatı tıkayarak sıkmanıza engel olabilir. Varsa tıkanıklığı açın, tıkanıklık olmamasına rağmen tabancayla sıkamıyorsanız (muhtemelen tüp içinde donmuş olabilir) çöpe atın.

Silikon Nasıl Saklanır?

Silikonun mümkün olan en uzun süre bozulmadan kalmasını sağlamak için birkaç saklama koşuluna dikkat etmek önemlidir. Bunlar:

Bir kısmı kullanılmış silikonların tüp içinde donmasını engellemek için havayla irtibatının kesilmesi gerekir. Bunun için, sivri plastik ekipmanın ucundaki deliği streç naylonla sararak veya bir vidayla kapatın.

Silikon tüplerinizi dik konumda saklayın.

Silikonların bulunduğu yerin donma noktasının üzerinde bir sıcaklıkta olmasına dikkat edin. Çok soğuk ortamlar silikonun donmasına neden olarak kullanılamaz hale getirebilir.

Sonuç

Son kullanma tarihi geçmiş silikonların bozulma ihtimali yüksek olsa da kullanılabilir durumda olabileceğini de unutmamak gerekir. Geçen yıldan kalan silikonun bozulup bozulmadığını öğrenmek için küçük bir yüzeye sıkarak yama testi yapın ve 24 saat sonra sonuçları kontrol edin. Silikon donmuşsa ve her şey yolunda görünüyorsa sorun yok, işe başlayabilirsiniz. Aksi halde silikonla vedalaşın.

Son olarak, işinizi şansa bırakmamak için hırdavatçılardan veya yapı marketlerden silikon satın alırken tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ucuz olsa bile satın almayın.