Mekanların Havasını Baştan Aşağı Değiştiren Fon Perdeler

Camların sol ve sağ yanlarına eklenen fon perde kullanıldığı mekâna dekoratif açıdan şıklık kazandırır. İş yerlerinde, evlerde, kafeterya tarzı mekânlarda hem dışarıdan içerisinin görünmemesi hem de ortama farklı bir ambiyans kattığı için tercih edilir.



Fon perde modelleri, güneş ışınlarının da içeriye daha az girmesini sağlar. Ancak sıklıkla kullanım nedeni dekorasyonu tamamlamasıdır. Stor ya da tül fark etmeksizin her perdenin yanında şık bir görüntü oluşturmanıza yardımcı olur. Birbirinden farklı şekillerde tasarlanan perde modelleri ile evinizi bambaşka bir havaya bürüyebilirsiniz. İsterseniz koltuk takımlarınızla, isterseniz halılarınız isterseniz dekoratif eşyalarınıza uygun seçimler yapabilirsiniz. Böylece uyumlu bir şıklık elde etmeniz mümkün olur.

Birbirinden Şık ve Dekoratif Fon Perde Renkleri

Fon perde çeşitleri farklı firmalar tarafından polyester, pamuk, kadife, keten gibi kumaşlar kullanılarak üretilir. Seçim yapılırken genellikle pencerede kullanılan tül renginin tam zıt renginde olan fon perde tercih edilir. Modeller arasından farklı bir seçim yapmak isterseniz gri fon perde çeşidini değerlendirebilirsiniz. Gri akromatik bir renk olduğundan tül renginiz ne olursa olsun uyum sağlayacaktır. Ortamınızda mavi, kırmızı, fuşya, pembe ve ultraviyole renkler hâkimse gri fon perde ile tam bir uyumu yakalayabilirsiniz. Marjinal bir görünüm elde etmenize siyah fon perde yardımcı olabilir.

Karanlık bir oda tasarladığınızda siyah renk ürün sizin için uygun bir seçim olabilir. Zarif ve mat bir dokuya sahip olan siyah perdeler aynı zamanda yüzde 65-80 oranında karartma sağlar. Ürünleri dershane, yatak odası ya da toplantı odası gibi mekanlarda kullanmak için düşünüyorsanız siyah daha iyi bir seçim olabilir. Sarı krem, gri, bej, pudra rengi gibi soft renklerin yanı sıra canlı perde çeşitlerinden herhangi birini de ortamınıza ve diğer eşyalarınıza uygun olarak değerlendirebilirsiniz.

Fon Perde Modelleri ile Mekânlara Gelen Şıklık

Dekorasyonun önemli parçalarından biri olan fon perde çeşitleri sadece alımlı renkleri ile değil aynı zamanda özgün tasarımları ile de dikkat çeker. Pileli ya da pilesiz olarak tercih edebileceğiniz perde modelleri arasında tül fon perde seçenekleri de bulunur. Sade, klasik ve zarif bir görünüm elde etmek istiyorsanız pencerenizde herhangi başka bir perde kullanmadan tül fon perdeden yararlanabilirsiniz. Pileli olarak tercih edebileceğiniz bu modeller odalarınızın daha ferah ve aydınlık görünmesini sağlar. Ayrıca düz beyaz tül yerine dilerseniz ajurlu modellere de göz gezdirebilirsiniz.

Renkleriyle, desenleriyle ve tamamlayıcı detaylarla göz dolduran perde modelleri, evinizin daha göz alıcı bir şıklığa dönüştürür. Her zevke hitap eden perdelerin desen çemberi; floral desenler, çiçek desenli, asimetrik desenli, zikzak desenli ve gökkuşağı geçişlerine kadar pek çok model ve renkten oluşur. Yere kadar uzanan modeller yaşam alanınızda yükseklik algısı oluşturur. Bu şekilde odanız olduğundan daha yüksek tavanlı bir görünüme ulaşabilir.

Göz Alıcı Tasarımlı Fon Perde Fiyatları

Pano fon perde modelleri her odada ve mekânda kullanılabilir özelliktedir. Drape ya da fon kanat şeklinde olan perde çeşitleri korniş ya da rüstik borusuna takılarak kullanılabilir. Kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan ürünlerin temizlemesi de oldukça kolaydır. Perdeler çamaşır makinesinde kolaylıkla yıkanabilir ve kumaş özellikleri ile ütü gerektirmez.

Odanızın vintage ve retro sitilini ön plana çıkarmak isterseniz, modellerin arasında bulunan Helenistik desenli perde modellerinden birini düşünebilirsiniz. 3D baskılı canlı renge sahip perdeler ile genç ve çocuk odalarınızı canlandırabilirsiniz. Fon perde fiyatları; tercih edilen modelin kalitesine, el işçiliğine ve dekoratif detaylarına göre farklılık gösterir. Ulaşılabilir fiyat aralıklarında olan perde çeşitlerini Koçtaş güvencesi ile satın alabilir, mekanlarınızda ve evinizde şık bir atmosfer oluşturabilirsiniz.