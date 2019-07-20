MorTilki.Com

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Jennifer Lopez, Kırmızı Taytlı Spor Kombini İle Hayranlarını Büyüledi
Jennifer Lopez, Kırmızı Taytlı Spor Kombini İle Hayranlarını Büyüledi
Müzik ve sinema dünyasının ünlü isimlerinden Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte spor salonundan...
Hamileyken Saç Kestirmek ve Boyatmak Zararlı mı? Hamilelikte Saç Bakımı Nasıl Olmalı?
Hamileyken Saç Kestirmek ve Boyatmak Zararlı mı? Hamilelikte Saç Bakımı Nasıl Olmalı?
Bilindiği gibi saç bakımını içeren kozmetik ürünler ve boyalar kimyevi maddeler içerir. Saç boyalarındaki bu...
Şık Tasarımlarıyla Öne Çıkan Mermer Masa Modelleri
Şık Tasarımlarıyla Öne Çıkan Mermer Masa Modelleri
Geçtiğimiz yıllarda trend olan cam ile kombinlenmiş ahşap masalar, sandalyeler ve sehpa takımları artık demode...
Kim Kardashian ve Kocası Kanye West, Michael Jackson’ın Ceketini Satın Aldı
Kim Kardashian ve Kocası Kanye West, Michael Jackson’ın Ceketini Satın Aldı
Kim Kardashian ve Kanye West’in 6 yaşındaki kızları North West’e aldığı noel hediyesi dikkat çekti....
“Ahmet: İki Gözüm” Filminin Fragmanı Yayınlandı! Filmin Vizyon Tarihi ve Afişi
“Ahmet: İki Gözüm” Filminin Fragmanı Yayınlandı! Filmin Vizyon Tarihi ve Afişi
2000 yılında hayatını kaybeden ünlü halk müziği sanatçısı Ahmet Kaya’nın hayat hikayesini anlatacak film, beyaz...
Doğru Kot Pantolon Nasıl Seçilir? Jean Seçmenin Püf Noktaları
Doğru Kot Pantolon Nasıl Seçilir? Jean Seçmenin Püf Noktaları
Farklı renk, kesim ve modellerdeki jeanler, yıllardır modası geçmeyen pantolon alternatifleri arasında bulunuyor. Kalıp ve...
Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’ya Sert Sözler: “Metres Abla Yaylan Artık…”
Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’ya Sert Sözler: “Metres Abla Yaylan Artık…”
Şarkıcı Seren Serengil, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında yaptığı sert açıklama ile gündemde....
Evde Sirke Nasıl Yapılır? Ev Yapımı Organik Elma Sirkesi Tarifi
Evde Sirke Nasıl Yapılır? Ev Yapımı Organik Elma Sirkesi Tarifi
Bir markete giderek istediğiniz meyvenin sirkesini satın alabilir ve ihtiyacınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Ancak sirkeyi evde...
Işın Karaca Kendisinden 19 Yaş Küçük Müzisyen Can Yapıcıoğlu ile Sevgili Oldu
Işın Karaca Kendisinden 19 Yaş Küçük Müzisyen Can Yapıcıoğlu ile Sevgili Oldu
6 Kasım 2019 tarihinde Tuğrul Odabaş ile boşanan Türk müziğinin ünlü ismi Işın Karaca, boşandıktan...
Saç Ektiren Emrah Yeni İmajıyla Beğeni Topladı
Saç Ektiren Emrah Yeni İmajıyla Beğeni Topladı
Son olarak Atv’nin romantik draması Aşk ve Mavi dizisinde rol olan Emrah, yeni imajıyla adeta...
Dünyanın En Pahalı 10 Çanta Markası
Dünyanın En Pahalı 10 Çanta Markası
Dünyanın farklı lokasyonlarındaki sayısız çanta üreticisi her yıl yeni modellerini piyasaya sürüyor. Bu modellerin içinde...
Roskosmos 2020 Takviminde Pin-Up Kızları Uzay Yolculuğunda
Roskosmos 2020 Takviminde Pin-Up Kızları Uzay Yolculuğunda
Daha önce Rus Havacılık ve Uzay Ajansı olarak bilinen Roskosmos (Rusya Federal Uzay Ajansı) 2020...
İstanbullu Taksiciler, 17 Bin Yerli Otomobile Şimdiden Talip Olduklarını Açıkladı
İstanbullu Taksiciler, 17 Bin Yerli Otomobile Şimdiden Talip Olduklarını Açıkladı
27 Aralık Cuma günü gerçekleşecek törenle tanıtılacak yerli otomobil, son dönemlerin en merak uyandıran projeleri...
HMS’li Yeni Huawei Mate 30 Pro, Ocak Ayında Türkiye’de Satışa Çıkacak
HMS’li Yeni Huawei Mate 30 Pro, Ocak Ayında Türkiye’de Satışa Çıkacak
ABD tarafından uygulanan ambargo nedeniyle Türkiye pazarında satışa sunulmayan Huawei Mate 30 Pro, şirketin Play...
Sevilen Oyuncu Deniz Çakır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Geri Mi Dönüyor?
Sevilen Oyuncu Deniz Çakır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Geri Mi Dönüyor?
Yayınlanmaya başladığı 2015 yılından bu yana televizyon izleyicisinin beğenisini kazanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Atv’nin...
Mustafa Sandal’ın Aleyna Tilki’nin Arkasından Yaptığı Hareket Tepki Çekti
Mustafa Sandal’ın Aleyna Tilki’nin Arkasından Yaptığı Hareket Tepki Çekti
Ünlü yapımcı Polat Yağcı’nın düzenlediği doğum günü partisine birçok ünlü isim katıldı. Partinin en dikkat...
Marvel Filmleri Gereksiz mi? Sinemanın Ustaları Marvel’i Tartışıyor!
Marvel Filmleri Gereksiz mi? Sinemanın Ustaları Marvel’i Tartışıyor!
7’den 70’e herkesin severek izlediği Marvel filmleri her yıl gişede büyük başarılara imza atıyor. Sürekli...
Tiyatro Dünyasının Acı Kaybı! Sanatçı Ercan Kont, Huzurevinde Yaşamını Yitirdi
Tiyatro Dünyasının Acı Kaybı! Sanatçı Ercan Kont, Huzurevinde Yaşamını Yitirdi
Türk tiyatro dünyasının önemli isimlerinden sanatçı Ercan Kont, kaldığı özel huzurevinde yaşamını yitirdi. 50 yılı...
Hanife Gürdal Hamile Mi? Eşi Kemal Ayvaz’dan Dikkat Çeken Açıklama
Hanife Gürdal Hamile Mi? Eşi Kemal Ayvaz’dan Dikkat Çeken Açıklama
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, geride bıraktığımız günlerde sürpriz...
Sivilcelerden Hızlı Bir Şekilde Kurtulmak İçin En Etkili Doğal Yağlar
Sivilcelerden Hızlı Bir Şekilde Kurtulmak İçin En Etkili Doğal Yağlar
Cildin alt tabakasında oluşan tıkanıklık nedeniyle meydana gelen sivilceler, yaygın şekilde görülen cilt sorunlarının başında...
Beyin Yorgunluğu Nedir? Zihin Yorgunluğunu Gidermenin Yolları
Beyin Yorgunluğu Nedir? Zihin Yorgunluğunu Gidermenin Yolları
Son günlerde sürekli bunalmış hissediyor musunuz? Bu sıkılmış ve bunalmış ruh halinize motivasyon eksikliği, unutkanlık...
Kolay Yemek Tarifleri
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Evde Sirke Nasıl Yapılır? Ev Yapımı Organik Elma Sirkesi Tarifi
Evde Sirke Nasıl Yapılır? Ev Yapımı Organik Elma Sirkesi Tarifi
Bir markete giderek istediğiniz meyvenin sirkesini satın alabilir ve ihtiyacınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Ancak sirkeyi evde...
Hazır Yufka ile Patlıcanlı Tava Böreği
Hazır Yufka ile Patlıcanlı Tava Böreği
Kolestrol ve doymuş yağ içermeyen patlıcan C vitamini, K vitamini, folik asit ve potasyum gibi...
Karadeniz’in İncisi Hamsili Pilav Nasıl Yapılır?
Karadeniz’in İncisi Hamsili Pilav Nasıl Yapılır?
Karadeniz’in incisi hamsiler protein, potasyum, fosfor, magnezyum folik asit ve omega 3 zengini bir balıktır....
Amerikan Salatası Tarifi – Nefis Amerikan Salatası Nasıl Yapılır?
Amerikan Salatası Tarifi – Nefis Amerikan Salatası Nasıl Yapılır?
Özenle hazırlanan yemeklerin yanında sunulan, ara öğünlerin en leziz mezelerinden olan Amerikan salatası, sofralarında farklı...
Un Helvası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Un Helvası Yapımı
Un Helvası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Un Helvası Yapımı
Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar uzanan un helvası, büyükten küçüğe herkesin sevdiği tatlılar arasında. Kendine...
Pratik Bilgiler
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Mutfak ve Banyo Lavabosundan Gelen Kötü Kokunun Doğal Çözümleri
Mutfak ve Banyo Lavabosundan Gelen Kötü Kokunun Doğal Çözümleri
Mutfak veya banyoda bulunan lavabolar, bu kısımlara dökülen atıkların birikmesi ve gider borularının yanlış şekilde...
Parmağa Sıkışan Yüzük Nasıl Çıkarılır? Şişen Parmaktan Yüzük Çıkarma Teknikleri
Parmağa Sıkışan Yüzük Nasıl Çıkarılır? Şişen Parmaktan Yüzük Çıkarma Teknikleri
Parmağa sıkışan yüzük oldukça sinir bozucudur ve aynı zamanda tehlikeli olabilir. Ancak bu konuda endişe...
Bayat Yumurta Nasıl Anlaşılır? Basit Deneylerle Yumurta Tazelik Testi
Bayat Yumurta Nasıl Anlaşılır? Basit Deneylerle Yumurta Tazelik Testi
Yüksek protein değerine sahip yumurtalar lezzetlidir ve oldukça sağlıklıdır. Bununla birlikte dolabı saran çürük yumurta...
Fırındaki Yağ Lekeleri Nasıl Çıkar? Fırın İçi Temizlemenin Püf Noktaları
Fırındaki Yağ Lekeleri Nasıl Çıkar? Fırın İçi Temizlemenin Püf Noktaları
Mutfağın en kolay kirlenen yerlerinden birisi de fırınlardır. Özellikle yağlı yemeklerin yapılması sırasında sıçrayan yağ...
Sararan Mermer Nasıl Temizlenir? Sararmış Mutfak Tezgahını Beyazlatma Yolları
Sararan Mermer Nasıl Temizlenir? Sararmış Mutfak Tezgahını Beyazlatma Yolları
Kireç taşının yüksek basınç ve ısıya maruz kalması sonucu başkalaşım (metamorfoz) geçirmesiyle birlikte oluşan mermer,...