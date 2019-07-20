MorTilki.Com

Müzik ve sinema dünyasının ünlü isimlerinden Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte spor salonundan...
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Kolay Yemek Tarifleri
Bir markete giderek istediğiniz meyvenin sirkesini satın alabilir ve ihtiyacınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Ancak sirkeyi evde...
Kolestrol ve doymuş yağ içermeyen patlıcan C vitamini, K vitamini, folik asit ve potasyum gibi...
Karadeniz’in incisi hamsiler protein, potasyum, fosfor, magnezyum folik asit ve omega 3 zengini bir balıktır....
Özenle hazırlanan yemeklerin yanında sunulan, ara öğünlerin en leziz mezelerinden olan Amerikan salatası, sofralarında farklı...
Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar uzanan un helvası, büyükten küçüğe herkesin sevdiği tatlılar arasında. Kendine...
Pratik Bilgiler
Mutfak veya banyoda bulunan lavabolar, bu kısımlara dökülen atıkların birikmesi ve gider borularının yanlış şekilde...
Parmağa sıkışan yüzük oldukça sinir bozucudur ve aynı zamanda tehlikeli olabilir. Ancak bu konuda endişe...
Yüksek protein değerine sahip yumurtalar lezzetlidir ve oldukça sağlıklıdır. Bununla birlikte dolabı saran çürük yumurta...
Mutfağın en kolay kirlenen yerlerinden birisi de fırınlardır. Özellikle yağlı yemeklerin yapılması sırasında sıçrayan yağ...
Kireç taşının yüksek basınç ve ısıya maruz kalması sonucu başkalaşım (metamorfoz) geçirmesiyle birlikte oluşan mermer,...